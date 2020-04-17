Almanya kafaya koydu!

Birçok takımın küçük gruplar halinde idmanlarına başladığı Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga 1’de karşılaşmaların başlaması için herkes elinden geleni yapıyor... Koronavirüse rağmen yavaş yavaş normal hayata dönmeye çalışan Almanya’da dün akşam itibarıyla vaka sayısı 135 bini aşarken, ölü sayısı 4 bine yaklaştı. Olumsuz tabloya rağmen hükümetin küçük yaş grupları hariç büyük yaş gruplarındaki okullarda eğitime 4 Mayıs’ta başlamayı planladığı gelen haberler arasında yer alıyor. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, bir an önce sağlık koşullarının normal seviyesine gelmesini beklediklerini ve hedeflerinin mayıs ortası ya da mayıs sonunda ligleri yeniden başlatmak olduğunu vurguladı.

Ozan’lı Schalke de sıkıntıda

Bu süreçte birçok kulübün maddi sıkıntılar çektiği öğrenilirken, Milli oyuncumuz Ozan Kabak’ın formasını giydiği Schalke 04 ile Paderborn’un yanı sıra Bundesliga 2’deki 13 takımın büyük finansal sorunlar yaşadığı konuşuluyor. 2. Lig’deki maçları yayınlayan Sky, DAZN ve ARD kuruluşlarının, 304 milyon Euro civarındaki son 4 taksiti ligler oynanmadığı için kulüplere ödemediği belirtildi. Başkan Keller, “Koronadan sonra futbolda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bazı kulüpler yok olabilir ya da iflas bayrağını çekme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir” yorumunda bulundu.