2014'te Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Almanya, Rusya 2018'de İsveç, Meksika ve Güney Kore'nin yer aldığı grubu son sırada tamamlamış ve turnuvaya sürpriz bir şekilde veda etmişti. Panzerler, EURO 2020'de de hayal kırıklığı yaratak son 16 Turu'nda şampiyonaya havlu atmıştı.

İki büyük turnuvada beklentilerin altında kalan Almanya, Hans Flick yönetiminde Katar'da yeniden favoriler arasına girmek istiyor. Üst üste 7. kez Dünya Kupası'na katılan, 2018'de Son 16 Turu'na kadar çıkan Japonya da sınırları zorlamayı hedefliyor.

Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

E Grubu'ndaki Almanya-Japonya karşılaşması Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak ve mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros yönetecek. 16.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen ekranlara gelecek. ,

Almanya-Japonya maçı muhtemel 11'leri:

Almanya: Neuer, Kehrer,Süle, Rudiger, Raum, Kimmich, İlkay, Gnabry, Musiala, Sane, Müller.

Japonya: Gonda, Saka, İtomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Shibasaki, Endo, Kamada, Ito, Asano, Minamino