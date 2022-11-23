Almanya - Japonya maçı iddaa oranları

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan Almanya; İtalya, Macaristan ve İngiltere ile aynı grupta yer aldığı Uluslar Ligi'nde ise 6 maçta sadece 7 puan (1G 4B 1M) toplayabilmişti. Katar'a gelmeden önce bazı önemli isimlerini dinlendirdikleri maçta Umman'ı 1-0 geçtiler. RB Leipzig'le iyi bir sezon başlangıcı yapan Timo Werner, kasım ayına girerken sakatlandı ve Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. Werner'le birlikte Julian Draxler ve Marco Reus da sakatlıkları nedeniyle turnuvada boy gösteremeyecek. Robin Gosens ise TD Hansi Flick tarafından tercih edilmedi. Sol bekte/kanatta büyük ihtimalle David Raum izleyeceğiz. Orta alanda "Kimmich & Goretzka" ikilisi olacak. Thomas Müller fiziksel olarak hazır değil; Leroy Sane ilk maçı pas geçecek. Hücumda Jamal Musiala ve Serge Gnabry, Kai Havertz'e destek verecek.

ALMANYA - JAPONYA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Japonya ise Suudi Arabistan'ın altında ama Avustralya'nın üstünde kalıp Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı. TD Hajime Moriyasu, Katar'a gidecek kadroyu açıkladıktan sonra birçok kesimden homurtular yükseldi. Celtic'ten Kyogo Furuhashi ve Reo Hatate'yi dışarıda bırakıp Daizen Maeda'yı alması en büyük tepkiyi çeken tercih oldu... Tecrübeli golcü Yuya Osaka ve Union Berlin forması giyen Genki Haraguchi, Katar'da olmayacak. Stoper rotasyonunda yer alan Yuta Nakayama sakat; o da kadroda yok. Moriyasu forvet olarak Maeda dışında kadroya Takuma Asano'yu da aldı ancak Junya Ito ve Takefusa Kubo'nun kanatlardan destek vereceği, Daichi Kamada'nın da Takumi Minamino'nun arkasında olacağı bir hücüm düzeni tercih edebilir. Bir dönem Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo, Arsenal'in stoperi Takehiro Tomiyasu ve Sporting performansı göz dolduran Hidemasa Morita dikkat çeken diğer isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Almanya'nın 2022 yılında oynadığı 9 maçın 7'si "2.5 ALT" bitti. (9 maç - 25 gol)

- Japonya'nın oynadığı son 4 maçın 3'ü "2-3 GOL" aralığında bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Almanya kazanır" oldu! %42'lik kesim Panzerlerin, Katar'daki Dünya Kupası'na 3 puanla başlayacağını düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Grubun diğer maçında, İspanya ile Kosta Rika kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI ALİCAN KOÇAK'IN "İSPANYA-KOSTA RİKA" YORUMU

2014 Dünya Kupası'nda İngiltere, İtalya ve Urugay'dan oluşan ölüm grubuna düşen Kosta Rika, peri masalına imza atıp 7 puanla gruptan çıkmış ve çeyrek finalde Belçika'ya elenmişti. Ancak 2018 onlar için çok da iyi geçemedi. Sadece 1 puan alabildiler. 2014'teki performansın en büyük mimarlarından olan Bryan Ruiz, 37 yaşında ve yine kadroda. İspanya ise kupanın favorilerinden. Gavi, Pedri, Ferran Torres, Ansu Fati gibi genç Barcelonalı oyunculardan kurulu bir kadroya sahipler. Barcelonalı oyuncuların baskın olduğu dönemde dünya futbolunu kasıp kavurmuşlardı. Tabii ki şu an o seviyenin uzağındalar ancak isimlerini yeniden tepeye yazdırmak istiyorlar. Açılış maçlarında ne olacağı belli olmaz. Olası bir Kosta Rika sürprizini de cebe atmak için gollere yönelmek mantıklı.