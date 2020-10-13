Almanya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi (CANLI İZLE)
UEFA Uluslar A Ligi'nde Almanya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. 5 puanlı Almanya, lider İspanya'nın arkasında yer alırken, 1 puanlı İsiçvre son sırada. RheinEnergie Stadı'nda oynanan Almanya - İsviçre maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 4. Grup maçında Almanya, İsviçre'yi konuk ediyor. 5 puanı bulunan Almanya, 2. sırada, 1 puanı bulunan İsviçre son sırada yer alıyor. Joachim Löw'ün ekibi, evinde kazanıp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Vladimir Petkovic yönetimindeki İsviçre ise dev rakibini devirip kötü gidişata dur demek istiyor.
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Almanya - İsviçre maçı hangi kanalda?
RheinEnergie Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan ve S Sport 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde.
Almanya - İsviçre ilk 11'ler:
Almanya: Neuer, Klostermann, Ginter, Rudiger, Gosens, Goretzka, Kimmich, Kroos, Havertz, Gnabry, Werner
İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Schar, Rodriguez, Zuber, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Seferovic, Gavranovic