Almanya - İsviçre UEFA Uluslar Ligi (CANLI İZLE)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Ligi 4. Grup maçında Almanya, İsviçre'yi konuk ediyor. 5 puanı bulunan Almanya, 2. sırada, 1 puanı bulunan İsviçre son sırada yer alıyor. Joachim Löw'ün ekibi, evinde kazanıp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Vladimir Petkovic yönetimindeki İsviçre ise dev rakibini devirip kötü gidişata dur demek istiyor.

Almanya - İsviçre maçı hangi kanalda?

RheinEnergie Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ruddy Buquet yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan ve S Sport 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde.

Almanya - İsviçre ilk 11'ler:

Almanya: Neuer, Klostermann, Ginter, Rudiger, Gosens, Goretzka, Kimmich, Kroos, Havertz, Gnabry, Werner

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Schar, Rodriguez, Zuber, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Seferovic, Gavranovic