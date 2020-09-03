Koronavirüs nedeniyle Mart Ayı takvimi iptal edilen A Milli Takımımız, tam 9.5 ay sonra görücüye çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, bu akşam Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Macaristan’ı ağırlayacak. Gecenin bir diğer önemli maçında Almanya ile İspanya kozlarını paylaşacak. İki ülke arasında oynanan son 5 karşılaşmada İspanya'nın bir yenilgisi bulunuyor. Oynana karşılaşmalardan biri de beraberlik ile sonuçlanmış durumda. Karşılaşma öncesi her iki takımın da formda görüntüsü dikkatleri üzerine çekerken farklı galibiyetler göze çarpıyor. Almanya son 10 maçında Estonya’yı 8-0, Belarus’u 4-0 ve Kuzey İrlanda’yı 6-1’lik skorlarla yenmişti. İspanya ise son 10 maçında Faroe Adaları’nı 4-0, Malta’yı 7-0 ve Romanya’yı 5-0 mağlup etmişti.

Almanya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak dev maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. TSİ 21.45'te başlayacak 90 dakika S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

Almanya - İspanya ilk 11'ler:

Almanya: Trapp; Can, Süle, Rüdiger; Kehrer, Gündogan, Kroos; Gosens; Sané, Werner, Draxler

İspanya: De Gea; Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gayà; Fabián Ruiz, Busquets, Thiago; Jesús Navas, Ferrán Torres, Rodrigo



