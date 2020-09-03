Almanya - İspanya maçı canlı izle (Almanya - İspanya şifresiz canlı yayın)
UEFA Uluslar Ligi’nde dev maç... A Milli Futbol takımımızın Macaristan ile karşılaştığı gecede son dünya şampiyonu Almanya, güçlü İspanya ile kozlarını paylaşıyor. Yıldızlar topluluğu iki takımın karşı karşıya geleceği maçın yayın bilgileri ve saati futbolseverler tarafından merak ediliyordu. S Sport 2'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Koronavirüs nedeniyle Mart Ayı takvimi iptal edilen A Milli Takımımız, tam 9.5 ay sonra görücüye çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, bu akşam Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Macaristan’ı ağırlıyor. Gecenin bir diğer önemli maçında Almanya ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İki ülke arasında oynanan son 5 karşılaşmada İspanya'nın bir yenilgisi bulunuyor. Oynana karşılaşmalardan biri de beraberlik ile sonuçlanmış durumda.
Karşılaşma öncesi her iki takımın da formda görüntüsü dikkatleri üzerine çekerken farklı galibiyetler göze çarpıyor. Almanya son 10 maçında Estonya’yı 8-0, Belarus’u 4-0 ve Kuzey İrlanda’yı 6-1’lik skorlarla yenmişti. İspanya ise son 10 maçında Faroe Adaları’nı 4-0, Malta’yı 7-0 ve Romanya’yı 5-0 mağlup etmişti.
Almanya - İspanya maçı hangi kanalda?
Mercedes-Benz Arena'da oynanan dev maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan 90 dakika S Sport 2'den naklen yayınlanıyor.
Almanya - İspanya ilk 11'ler:
Almanya: Trapp; Can, Süle, Rüdiger; Kehrer, Gündogan, Kroos; Gosens; Sané, Werner, Draxler
İspanya: De Gea; Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gayà; Fabián Ruiz, Busquets, Thiago; Jesús Navas, Ferrán Torres, Rodrigo