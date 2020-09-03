Koronavirüs nedeniyle Mart Ayı takvimi iptal edilen A Milli Takımımız, tam 9.5 ay sonra görücüye çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, bu akşam Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Macaristan’ı ağırlıyor. Gecenin bir diğer önemli maçında Almanya ile İspanya kozlarını paylaşıyor. İki ülke arasında oynanan son 5 karşılaşmada İspanya'nın bir yenilgisi bulunuyor. Oynana karşılaşmalardan biri de beraberlik ile sonuçlanmış durumda.

ALMANYA - İSPANYA CANLI İZLE

Karşılaşma öncesi her iki takımın da formda görüntüsü dikkatleri üzerine çekerken farklı galibiyetler göze çarpıyor. Almanya son 10 maçında Estonya’yı 8-0, Belarus’u 4-0 ve Kuzey İrlanda’yı 6-1’lik skorlarla yenmişti. İspanya ise son 10 maçında Faroe Adaları’nı 4-0, Malta’yı 7-0 ve Romanya’yı 5-0 mağlup etmişti.

Almanya - İspanya maçı hangi kanalda?

Mercedes-Benz Arena'da oynanan dev maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan 90 dakika S Sport 2'den naklen yayınlanıyor.

Almanya - İspanya ilk 11'ler:

Almanya: Trapp; Can, Süle, Rüdiger; Kehrer, Gündogan, Kroos; Gosens; Sané, Werner, Draxler

İspanya: De Gea; Carvajal, Ramos, Pau Torres, Gayà; Fabián Ruiz, Busquets, Thiago; Jesús Navas, Ferrán Torres, Rodrigo



