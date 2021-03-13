Almanya yeni teknik direktörünü arıyor. Alman basını Joachim Löw'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için süpriz bir iddia ortaya attı.

Almanlar, bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski futbolcu Stefan Kuntz'un Alman milli takımının başına geçebilecek teknik direktör adayları arasında gösterdi. Haberde Kuntz'un yanı sıra Arsene Wenger, Hansi Flick, Ralf Rangnick ve Christian Streich'ın da adaylar arasında olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta forma giydi

Futbolculuk kariyerinde Almanya ile 1996 Avrupa Şampiyonası'nın kazanan Stefan Kuntz, 1995-1996 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.