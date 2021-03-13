Almanya için Beşiktaşlı eski yıldız Kuntz'un adı geçiyor
Joachim Löw'ün Almanya'yı bırakma kararının ardından milli takımın yeni patronun kim olacağı ile ilgili çeşitli söylentiler futbol gündeminde yer alıyor. Jurgen Klopp ve Lotthar Matthaus'un ardından bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz'un da milli takımın başına geçebileceği belirtildi.
Almanya yeni teknik direktörünü arıyor. Alman basını Joachim Löw'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için süpriz bir iddia ortaya attı.
Almanlar, bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski futbolcu Stefan Kuntz'un Alman milli takımının başına geçebilecek teknik direktör adayları arasında gösterdi. Haberde Kuntz'un yanı sıra Arsene Wenger, Hansi Flick, Ralf Rangnick ve Christian Streich'ın da adaylar arasında olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta forma giydi
Futbolculuk kariyerinde Almanya ile 1996 Avrupa Şampiyonası'nın kazanan Stefan Kuntz, 1995-1996 yılları arasında Beşiktaş forması giymişti.