2018 Dünya Kupası’nda beklentilerin çok altında kalan Almanya’nın, 2014 Dünya Kupası’nı kazanmasında başrolü oynayan isimlerden biri olan Türk asıllı yıldızları Mesut Özil, bir anda hedef tahtasına oturtulmuştu. Mesut’un, özellikle Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği bir fotoğraf sonrası haksız tepkiler daha da artmıştı. Kendisine yapılan ağır eleştiriler sonrasında yıldız futbolcu, bu süreçte Milli Takımı bıraktığını açıklamış ve özetle, “Alman Futbol Federasyonu ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı vermek benim için çok zor oldu. Ama

Alman Futbol Federasyonu'ndaki üst düzey yetkililerinin bana karşı tutumları, benim Türk kökenime saygı duymamaları ve beni bir politik propagandaya dönüştürmeleri, artık yeter dedirtti. Kazandığımızda 'Alman', kaybettiğimizde 'göçmen' oluyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Curtius, ‘Pişmanlık duyuyorum’ demişti

Aradan yaklaşık 2.5 yıl geçti ve formasını giydiği Arsenal’in, Avrupa Ligi’nin yanı sıra İngiltere Premier Ligi’nin kadrosuna alınmayan Mesut’un menajeri Erkuk Söğüt, flaş bir açıklama yaptı. Söğüt, söz konusu dönemde Almanya Futbol Federasyonu'nun Mesut'u korumaktan uzak tavrı nedeniyle bir özür mektubu ilettiğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ayın son haftasında Federasyon’un Genel Sekreteri Friedrich Curtius Mesut’la ilgili olarak, “Mesut Özil şahsen çok saygı duyduğum bir milli futbolcumuz. Ama 2 sene önce meydana gelen olayda Federasyon olarak çuvalladığımızı söyleyebilirim. Zamanında ona daha fazla destek olabilirdik. Bundan pişmanlık duyuyorum” açıklamasını yapmıştı.