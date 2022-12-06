Dört dünya şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmişti.

AVERAJLA VEDA ETTİ

Dünya Kupası E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup eden Almanya puanını 4'e yükseltse de aynı puana sahip İspanya'nın averajla gerisinde 3. sırada kalarak turnuvaya veda etmişti.





BREZİLYA'YI TAKİP EDİYOR

Dünya Kupası’nı 1954, 1974, 1990 ve 2014’te olmak üzere 4 kez kazanan Almanya, İtalya ile en fazla Dünya Kupası kazanan ülkeler sıralamasında 5 kupası bulunan Brezilya’nın ardından 2. sırada yer alıyor.

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ALMANYA ERKEN VEDALAR YAŞADI

Son yıllarda turnuvalarda başarı yakalayamayan Almanya 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Fransa'ya 2-0 kaybederek elenmiş 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise son 16 turunda İngiltere'ye 2-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşamıştı.









JOACHİM LÖW'ÜN AYRILMASINDA ETKİLİ OLDU

2018 Dünya Kupası'na grup sonuncu olarak veda eden Almanya'da teknik direktör Joachim Löw takımdan gönderilmiş bu kararda Oliver Bierhoff etkili bir rol oynamıştı. Almanya'nın yeni teknik direktörü olmayı bekleyen isimlerden biri şu an Türkiye'yi çalıştıran Stefan Kuntz geliyordu. Ancak Bierhoff onu tercih etmedi.

KUNTZ TÜRKİYE'YE GELDİ

Almanya'nın başına Hans Flick gelirken U21 Alman Milli Takımı'ndaki başarısıyla A Milli Takımı hak ettiğine inanan Kuntz, yaşadığı hayal kırıklığının ardından Türkiye'ye geldi.





OLİVER BİERHOFF İLE YOLLAR AYRILDI

Elenmenin şokunu yaşayan Almanya'da 18 yıldan bu yana DFB çatısı altında takım menajerliği ve 2018'den bu yana Milli Takımlar ve DFB Akademisi Direktörü olarak görev yapan Oliver Bierhoff ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.