Almanya-Estonya maç sonucu: 8-0

EURO 2020 Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alan Almanya, ev sahibi olduğu maçta Estonya'yı konuk etti. Panzerler, âdeta gol olup yağdığı gecede rakibini 8-0 mağlup etmeyi başardı. Almanya bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, grubun diğer maçında Kuzey İrlanda, Belarus karşısında 86. dakikada Paddy McNair'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 4 maç sonunda 12 puanla liderliğini sürdürdü.

Almanya'ya 8-0'lık galibiyeti getiren golleri Marco Reus (2), Serge Gnabry (2), Leon Goretzka, İlkay Gündoğan, Timo Werner ve Leroy Sane kaydetti.