Almanya Bundesliga 1, corona virüs salgını nedeniyle verilen aradan en erken dönen lig olarak son haftaya gelmiş durumda. Almanya Bundesliga'da 9 maç aynı anda 16:30'da başlamış durumda.

Ligde son hafta maçları öncesinde Bayern Münih'in ilk sıradaki, Dortmund'un ise ikinci sıradaki yerleri garanti durumda. Bayern'in şampiyonluğunu haftalar öncesinde garantilediği ligde Paderborn da ligden düşen ilk ekip olmuştu.









Ligden düşecek ikinci takım kim olacak?

18 takımlı Almanya Bundesliga 1'de son sıradaki Paderborn küme düşmüş olsa da ikinci takımın kim olacağı merak konusu.

Nuri Şahin'in formasını giydiği Werder Bremen 28 puanla 17. sırad yer alırken Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın takımı Fortuna Düsseldorf de 30 puanla 16. sırada yer alıyor.

17. sırayı alacak takım direkt olarak ligden düşerken 16. sıradaki ekip ise ikinci ligden gelecek üçüncü takım ile Play-Out karşılaşması oynayacak.

Werder Bremen, kritik son hafta mücadelesinde sahasında Köln'ü ağırlarken Fortuna Düsseldorf ile Union Berlin deplasmanında mücadele ediyor.

Şampiyonlar Ligi yarışı sürüyor

Bayern Münih ve Dortmund'un ilk ikiyi garantilediği Bundesliga'da Leipzig 63 puanla üçüncü, Mönchengladbach ise 62 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

İlk dört sıranın Şampiyonlar Ligi'ne gittiği Almanya'da Leverkusen 60 puanla beşinci sırada yer alıyor. Leverkusen son hafta maçında evinde Mainz'ı konuk ederken Mönchengladbach da Hertha Berlin'i ağırlıyor.



