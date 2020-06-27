Almanya Bundesliga'da sezon tamamlandı
Almanya Bundesliga 1'de 34. hafta maçlarının ardından sezon tamamlandı. Bayern Münih, haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan etmişken Paderborn'un ardından ligden düşen ikinci takım milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf oldu.
Almanya Bundesliga 1'de 2019-2020 sezonu resmen sona erdi. Bayern Münih'in şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan ettiği ligde bugün oynanan maçlar sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne giden ekipler ve ligden düşen takımlar netleşti.
Bugün alınan sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi potası değişmedi ve Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Mönchengladbach ilk 4'ü alarak hak kazandılar. Bayer Leverkusen ile Hoffenheim ise UEFA Avrupa Ligi hakkını elde ettiler.
SON HAFTA MAÇLARININ ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ!
Düşme hattında ise son maçında Union Berlin'e kaybeden Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf, lige veda eden ikinci ekip oldu. Nuri Şahin'in kadrosunda yer aldığı Werder Bremen ise Köln'ü 6-1 ile geçerek Play-Out maçı oynama hakkı elde etti.
İşte son hafta maçlarında alınan sonuçlar:
Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin
Freiburg 4-0 Schalke 04
Augsburg 1-2 RB Leipzig
Eintracht Frankfurt 3-2 Paderborn
Werder Bremen 6-1 Köln
Borussia Dortmund 0-4 Hoffenheim
Bayer Leverkusen 1-0 Mainz 05
Union Berlin 3-0 Fortuna Düsseldorf
Wolfsburg 0-4 Bayern Münih