Almanya Bundesliga 1'de 2019-2020 sezonu resmen sona erdi. Bayern Münih'in şampiyonluğunu haftalar öncesinden ilan ettiği ligde bugün oynanan maçlar sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne giden ekipler ve ligden düşen takımlar netleşti.

Bugün alınan sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi potası değişmedi ve Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Mönchengladbach ilk 4'ü alarak hak kazandılar. Bayer Leverkusen ile Hoffenheim ise UEFA Avrupa Ligi hakkını elde ettiler.

Düşme hattında ise son maçında Union Berlin'e kaybeden Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı Fortuna Düsseldorf, lige veda eden ikinci ekip oldu. Nuri Şahin'in kadrosunda yer aldığı Werder Bremen ise Köln'ü 6-1 ile geçerek Play-Out maçı oynama hakkı elde etti.

İşte son hafta maçlarında alınan sonuçlar:

Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin

Freiburg 4-0 Schalke 04

Augsburg 1-2 RB Leipzig

Eintracht Frankfurt 3-2 Paderborn

Werder Bremen 6-1 Köln

Borussia Dortmund 0-4 Hoffenheim

Bayer Leverkusen 1-0 Mainz 05

Union Berlin 3-0 Fortuna Düsseldorf

Wolfsburg 0-4 Bayern Münih