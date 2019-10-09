Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 12 puanla lider durumda bulunan Almanya, Estonya maçı öncesi Arjantin ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Almanya Estonya maçı öncesi rakibini yenerek o maça moralli çıkmak istiyor. Arjantin ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin peşinde...

Almanya - Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Almanya - Arjantin mücadeleyi bu akşam saat 21:45'de başlayacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... Ayrıca maçın canlı bahis heyecanı da misli.com'da yaşanacak...

Almanya - Arjantin muhtemel 11'ler...

Almanya: Stegen, Klostermann, Stark, Süle, Halstengberg, Kimmich, İlkay, Havertz, Reus, Brandt, Walschimidt

Arjantin: Marchesin, Saravia, Otomendi, Rojo, Tagliafico, Paul, Paredes, Pereyra, Dybala, Acuna, Martinez

Mario Götze Almanya'da Lionel Messi ise Arjantin'de sakatlığı nedeniyle dev karşılaşmada forma giyemeyecek.

Almanya - Arjantin arasında oynanan son 6 maç

03-09-2014 Germany 2:4 Argentina

13-07-2014 Germany 1:0 Argentina

15-08-2012 Germany 1:3 Argentina

03-07-2010 Argentina 0:4 Germany

03-03-2010 Germany 0:1 Argentina

30-06-2006 Germany *1:1 Argentina



