Almanya - Arjantin canlı izle - Almanya - Arjantin canlı yayın
Dünya futbolunun iki devi, Almanya ve Arjantin, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Panzerlerde Tah, Rudiger, Kroos, Sane, İlkay Gündoğan, Werner gibi önemli yıldızlar yok. Arjantin'de takımın lideri Lionel Messi’nin cezası sürerken Agüero ve Di Maria kadroya alınmadı. Almanya - Arjantin maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 12 puanla lider durumda bulunan Almanya, Estonya maçı öncesi Arjantin ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Almanya Estonya maçı öncesi rakibini yenerek o maça moralli çıkmak istiyor. Arjantin ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin peşinde... Saat 21:45'de başlayan maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.
ALMANYA - ARJANTİN CANLI İZLE
ALMANYA - ARJANTİN MAÇINA MUHTEŞEM ORAN!
Almanya - Arjantin ilk 11'ler
Almanya: Ter Stegen, Klostermann, Stark, Süle, Halstenberg, Kimmich, Havertz, Emre Can, Gnabry, Waldschmidt, Brandt
Arjantin: Marchesin, Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Pereyra, De Paul, Paredes, Correa, Dybala, Lautaro Martinez
Mario Götze Almanya'da Lionel Messi ise Arjantin'de sakatlığı nedeniyle dev karşılaşmada forma giyemeyecek.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT
- Almanya son 5 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı.
- Arjantin son 6 maçında 4 galibiyet alırken sadece Brezilya’ya kaybetti.
- Almanya’nın son 5 maçının 3’ünde 3,5 gol barajı aşıldı, 2’sinde en az 2 gol gerçekleşti.
- İki ekip bugüne kadar 3 Dünya Kupası finalinde karşılaştı ve 1986’da gülen taraf Arjantin olurken 1990 ile 2014’te Almanlar mutlu sona ulaştı.
- İki ülke genel toplamda 22 kez karşılaşırken Arjantin 10 kez, Almanya 8 kez galip geldi. 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
- Almanya’da Gnabry 2019’da 5 kez formasını giydiği Alman milli takımında 5 gol attı.
Almanya - Arjantin arasında oynanan son 6 maç
03-09-2014 Almanya 2:4 Arjantin
13-07-2014 Almanya 1:0 Arjantin
15-08-2012 Almanya 1:3 Arjantin
03-07-2010 Arjantin 0:4 Almanya
03-03-2010 Almanya 0:1 Arjantin
30-06-2006 Almanya 1:1 Arjantin