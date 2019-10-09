2018 Dünya Kupası’nda grup aşamalarında elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan Almanya yeniden yapılanmaya girdi. Kadrosundaki birçok ismi değiştiren ve gençlere yönelen teknik direktör Joachim Löw Euro 2020 elemelerine de iyi başlayınca kendisine yapılan eleştirileri biraz olsun öteledi. Ev sahibinde Ter-Stegen kaleyi bu maçta devralacak. Bayern Münih’in genç yıldızı Gnabry de iyiden iyiye forma girdi ve hiç şüphesiz bu performansı milli takıma da taşımak isteyecektir. Panzerlerde Tah, Rudiger, Kroos, Sane, İlkay Gündoğan, Werner gibi önemli yıldızlar yok. Reus’un durumu ise şüpheli.

Arjantin ise Almanya’ya çok daha eksik geldi. Takımın lideri Lionel Messi’nin cezası sürerken Agüero ve Di Maria kadroya alınmadı. Konuk ekipte ülkenin en önemli iki takımı River ve Boca’dan da oyuncu çağrılmadı. Bunun sebebi iki ezeli rakibin Libertadores Kupası Yarı Finali’nde karşılaşacak olmaları. Kısacası milli takım performansı sıkça eleştiriye uğrayan Messi’nin olmadığı Arjantin için Almanya maçı çok iyi bir sınav olacak.

Almanya - Arjantin maçına bahis oynamak için aşağıdaki görseli tıkla

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

- Almanya son 5 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

- Arjantin son 6 maçında 4 galibiyet alırken sadece Brezilya’ya kaybetti.

- Almanya’nın son 5 maçının 3’ünde 3,5 gol barajı aşıldı, 2’sinde en az 2 gol gerçekleşti.

- İki ekip bugüne kadar 3 Dünya Kupası finalinde karşılaştı ve 1986’da gülen taraf Arjantin olurken 1990 ile 2014’te Almanlar mutlu sona ulaştı.

- İki ülke genel toplamda 22 kez karşılaşırken Arjantin 10 kez, Almanya 8 kez galip geldi. 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

- Almanya’da Gnabry 2019’da 5 kez formasını giydiği Alman milli takımında 5 gol attı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Almanya ile Arjantin’in karşı karşıya geleceği hazırlık mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri ev sahibi Almanya’dan yana tercih kullanmış görünüyor. Canlı bahis olarak da oynanabilecek mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i Almanya kazanır derken %17’lik bölüm ise maçın gollü geçeceğini düşünerek 2,5 Gol Üstü diyor.

FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Almanya heyecan verici bir kadroya doğru yol aldı ama bazı sakatlıklar sorunları da söz konusu. Toni Kroos başta olmak üzere birkaç eksik var. Kaleci tartışmalarının içinde olan Almanya'da Arjantin karşısında Marc-Andre ter Stegen kalede olacak. Arjantin cephesinde cezalı Lionel Messi forma giyemeyecek. 3 aylık cezaya itiraz eden Arjantin Federasyonun girişimleri sonuçsuz kaldı. İki takımda da kendini ispat etmek isteyen oyuncular olacak, bu yüzden hazırlık havasından çıkan heyecanlı bir maç bekliyorum. 2,5 gol üstü de getirebilir bu heyecan.







