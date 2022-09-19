Almanya 17 yıl sonra Avrupa kürsüsünde

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Almanya, Polonya'yı 82-69 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Maçın ikinci çeyreğinden itibaren skor farkını çift hanelere çıkaran (36-23) bu avantajı iyi kullandı. Polonya'nın geri dönüşüne izin vermeyen Panzerler farka giderek kazandı.

Dennis Schröder 26 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Almanya böylece Avrupa Şampiyonası'nda 17 yıl sonra yeniden kürsüde yer almayı başardı. Almanya en son 2005 gümüş elde etmiş, 1993’te de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.