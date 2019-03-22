Almanya'da futbolculara yapılan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. 2018 Dünya Kupası sonrası Mesut Özil'in milli takımı bırakmasına sebep olan Almanların hedefinde bu defa da başka bir Türk kökenli oyuncu İlkay Gündoğan vardı.

Volkswagen Arena'da Sırbistan ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında kariyerinde ilk kez Alman Milli Takımı'nın kaptanlık pazubandını koluna geçiren 28 yaşındaki futbolcu, tribünlerin ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı.

Skandalın ortaya çıkaran ise Alman gazeteci Andre Voigt'un resmi Facebook hesabından paylaştığı bir video oldu. Voigt, gözyaşlarına boğulduğu videoda Leroy Sane'ye ten rengi, İlkay'a ise Türklüğü üzerinden hakaretler yağdırıldığını ve bir kısım taraftarın da "Heil Hitler" tezahüratında bulunduğunu söyledi.

Voigt'un iddiaları üzerine harekete geçen Wolfsburg polisi ise "Şu an bu konuyu görüşüyoruz ve gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullanırken Almanya Futbol Federasyonu da yayımladığı bir bildiriyle söz konusu tezahüratları gerçekleştiren taraftarların koltuk numaraları sayesinde tespit edileceğini belirterek "Irkçı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Futbol, bir çeşitliliktir. Tıpkı toplumumuzda olduğu gibi... Ayrımcılığın ve toplumun bir kesmini marjinalize etmenin futbolda yeri asla yoktur." mesajını paylaştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler