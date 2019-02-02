Almanlardan Beşiktaş hakkında şok yorum: İflasla yüzleşiyorlar!

Son dönemlerde ekonomik sıkıntılar nedeniyle Alvaro Negredo ve Pepe gibi isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalan Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ve Adriano gibi isimlerin geleceğiyle ilgili belirsizlik de sürüyor.

Kara Kartal'daki yaprak dökümü, dünya basınının da büyük ilgisini çekerken son olarak Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild, konuyla ilgili çok çarpıcı bir makale yayımladı.

"Türkiye'nin en eski kulübündeki sert düşüş" başlığıyla yayımlanan makalede Beşiktaş'taki mevcut durumla ilgili şu tespitlere yer verildi:

"Türkiye'nin en eski kulübü olan Beşiktaş, şu an iflasla yüzleşiyor. Sıra dışı maaşlar alan yıldızlar kulübü terk ediyor ve yeni sponsorlar kazanmak gittikçe zorlaşıyor. Başkanla hoca arasındaki anlaşmazlığın ardından Süper Lig'de yokuş aşağı giden kulüpte önümüzdeki yaz önemli bir dönüşüm yaşanması bekleniyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler