Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye nazaran transferde yavaş olan ekip olmaya devam ediyor. Görüştüğü isimler olsa da siyah-beyazlılar, mali durumlardan ötürü transfer piyasasında çok haraketli davranamıyor.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Beşiktaş'ın Hamburg'da forma giyen ve sözleşmesi sona erdiği için serbest oyuncu konumuna gelen Lewis Holtby'ı takıma katmak için ısrarcı konumunda olduğu belirtildi.

28 yaşındaki Alman futbolcu orta saha ve 10 numara mevkiilerinde görev alıyor.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Hamburg formasıyla ligde 26 maça çıkan Lewis Holtby, bu 26 maçta 4 gol ve 3 asist yaptı.

Lewis Holtby kimdir?

18 Eylül 1990 doğumlu Alman futbolcu Lewis Holtby kariyerine Gerderath'ın altyapısında başladı. Daha sonra oradan Mönchengladbach'ın altyapısına giden Holtby, 2009 yılına kadar Alemannia Aachen takımının -A takıma kadar- her kademsinde forma giydikten sonra Schalke 04'e transfer oldu. Schalke 04 oyuncusuyken sırasıyla Bochum ve Mainz takımlarına kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a transfer oldu. Tottenham'da çok şans bulamayan Holtby, Fulham ve Hamburg'a kiralandıktan sonra 2015 yılında Hamburg'a direkt transfer oldu. 2015'ten bu yana Hamburg'da oynayan Alman futbolcunun 2019 yaz sezonu itibariyle sözleşmesi sona erdi.