Almanlar turnuvayı istemiyor

Tarihte daha önce 1974 ve 2006’da Dünya Kupası ve 1988’de de Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Almanya, Türkiye ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için yarışıyor. Ancak UEFA’nın, bugün aday ülkeyi açıklayacağı toplantı öncesi Almanlar’ın devlet garantisini tam olarak alamaması ve orada yaşayan futbolseverlerin turnuvayı istememesi, Futbol Federasyonu’nu çok zor duruma düşürdü. Mesut Özil’in yaşadığı ırkçılık olayı sonrasında tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Almanya’da EURO 2024 için yaptığı tanıtım ve ‘Futbol bizi birleştirir’ sloganı yeterli ilgili görmedi.

Sloganı değiştirdiler

Bazı maçlarda tribünlerde, adaylığa tepki gösteren pankartlar açıldı. 2. Lig’de Dinamo Dresden’in, Darmstadt’ı konuk ettiği maçta, “Satın alınmış Avrupa Şampiyonası’na değil, değişime ihtiyacımız var” denildi. Stuttgart taraftarları, Fortuna Düsseldorf maçı öncesi EURO 2024 sloganı olan “Futbol bizi birleştirir” Sözcüklerini değiştirip, “Sizi para birleştirir. Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma” pankartını uzun süre tribünde tuttu.