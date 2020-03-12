Birçok ülkede tüm yaşamı etkileyen koronavirüs, futbolda da etkisini gösteriyor. Avrupa'da çoğu ligler ertelenirken, bazı liglerde maçlar seyircisiz oynanıyor.

Almanya'da ise önümüzdeki hafta sadece Borussia Dortmund - Schalke ile Ausburg - Wolfsburg maçları seyircisiz oynanacak. Diğer maçlarda üst düzey hijyen önlemi alınırken taraftarların maçlara gelip gelmeyeceği de merakla bekleniyor.

SKY MÜJDEYİ VERDİ

Seyircisiz oynanacak maçlara gidemeyecek ve virüs nedeniyle stada gitmek istemeyen taraftarlar için Almanya liginin yayıncı kuruluşu Sky taraftarlara müjdeyi verdi. Sky'ın yaptığı açıklamaya göre; önümüzdeki cumartesi ve pazar günleri yayınlanacak maçlar ücretsiz olacak.

Cumartesi günü oynanacak Bundesliga maçları ve pazar günü oynanacak Bundesliga 2 maçları SKY tarafından ücretsiz olarak yayınlanacak.

Sky Almanya CEO'su Devesh Raj "Zor zamanlarda hepimiz birlik içinde durmalıyız. Sky olarak, insanları ayrıldıklarında bile bir araya getiren sporun gücüne inanıyoruz. Bu oyunları herkesle paylaşarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Böylece olabildiğince çok taraftar Bundesliga'yı yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

Alman Futbol Ligi Genel Müdürü Christian Seifert bu durumdan memnun olduklarını açıkladı. Seifert, "Sky'ın olağanüstü girişimi için minnettarız. Bir bütün olarak toplum ve dolayısıyla futbol, ​​yaşamın her alanında özel esneklik gerektiren istisnai bir durumdadır. Stadyumu ziyaret etmek mümkün olmasa bile, önümüzdeki maç günlerinde hiç kimse Bundesliga ve Bundesliga 2'yi naklen evlerinde izleyebilecekler." sözlerini sarf etti.