Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 2-3

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap açılış maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Alman temsilci Allianz MTV Stuttgart’ı 3-2 mağlup etti. Maçın en değerli oyuncusu 37 sayı ile oynayan kaptan Tijana Boskovic seçildi. Öte yandan Eczacıbaşı VitrA’lı oyuncular toplam 13 blok sayısı yaparken, Boskovic ve Beyza aldıkları 5’er blok ile ön plana çıktı.

SALON: Yantarny Kaliningrad

HAKEMLER: Wim Cambre, Sonja Simonovska

ALLİANZ MTV STUTTGART: Palleres, Lohuis, Rivers, Mlejnkova, Todorova, Papafotiou, Koskelo (L), Segura, Grozer, Kastner

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Mirkovic, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Simge (L), Saliha, Fatma, Elif

SETLER: 2-3 (32-30, 23-25, 25-22, 14-25, 9-15)

SÜRE: 150 dakika (36, 50, 27, 23, 14)