İtalyan devi Juventus'ta, Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ediyor.

Corriere della Sera'da yer alan habere göre geçtiğimiz Cuma günü Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve As Başkan Pavel Nedved'in aralarında bulunduğu kulüp yetkilileri takımın geleceğini görüşmek için bir toplantı gerçekleştirdiler.

Görüşme sırasında Pavel Nedved, Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin görevden alınması fikrini ortya attı. Ancak Başkan Andrea Agnelli, bu öneriyi reddetti.

Allegri ile görüştü

Yaşanan gelişmelerin ardından Juventus Başkanı Andrea Agnelli, geçtiğimiz gün Allegri ile bir telefon görüşmesinde bulundu ve tecrübeli teknik adamdan, takımın birlik içerisinde kalacağına yönelik güvence istedi.

Kabus gibi başlangıç

Juventus sezona adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 2 maçtan mağlubiyet ile ayrılan İtalyan devi, Serie A'da ise 7 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti.

2. Allegri dönemi

İlk olarak 2014-2019 senelerinde Juventus'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, 2021 yılında yeniden takımın başına getirilmişti.







