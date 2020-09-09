Geçen sezon Filip Novak neredeyse tüm sezonu idare ederken, ye ni sezonda da Marlon bu bölgedeki tek as isim olarak dikkat çekiyor. Genç oyuncu Abdurrahim Dursun'un performansı yeterli görülmeyince bu bölgeye çalışmaları başlamıştı. Sparta Prag'dan ayrılan Martin Frydek'le temaslar devam ederken, gündeme daha önce de listede bulunan bir isim girdi: Haitam Aleesami...

Sörloth bilgiler veriyor

Bordo-Mavililer, Fransız ekibi Amiens'le sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Noveçli sol bek için yeniden devreye girecek. Norveç'in Avusturya ve Kuzey İrlanda ile oynadığı maçlardaki performansıyla dikkat çeken 29 yaşındaki oyuncuyla görüşmeler başlayacak. Fırtına'nın golcüsü Sörloth'un da milli takımdan takım arkadaşına şimdiden Trabzon'u anlatmaya başladığı gelen haberler arasında...