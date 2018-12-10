Allano Lima'dan Fırat Aydınus'a şok sözler!

Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Antalyaspor'a 2-0 yenildiği karşılaşmaya damgasını vuran olay, ev sahibi ekibin oyuncusu Allano Lima'yla hakem Fırat Aydınus arasındaki elektriklenme olmuştu. Maçın ardından Lima'dan Aydınus'la ilgili bomba bir paylaşım geldi.

10 Aralık 2018, Pazartesi 13:18 Son Güncelleme:
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Allano Lima'dan Fırat Aydınus'a şok sözler!

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında dün kendi sahasında Antalyaspor'a 2-0 mağlup olurken maçın sonucundan çok daha fazla konuşulan bir olay yaşanmıştı.

Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi ekibin oyuncularından Allano Lima, hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılmış ve Brezilyalı futbolcu bu karara sert tepki göstermişti.

Bunun üzerine oyuncunun yanına kadar gelen Aydınus, Lima'yı bir süre sert bakışlarıyla uyarmıştı.

Çok konuşulan bu olayın ardından Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesaplarından Aydınus'a zehir zemberek göndermelerde bulundu.

Önce Instagram hesabından söz konusu anın bir fotoğrafını paylaşan Lima, altına "Ben ormandan geliyorum ve aslanım. Senin arka bahçene çok fazlayım." mesajını yazdı.

23 yaşındaki futbolcu daha sonra da resmi Twitter sayfasından "Bunu benim mahallemde yapsaydın neler olacağını görürdün." diyerek Aydınus'a olan öfkesini dile getirdi.

FANATİK

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