Allahyar’a İngiliz övgüsü

Fenerbahçe’nin ilk hamlesi olması beklenen Allahyar Sayyadmanesh, Guardian tarafından öne çıkarılan genç yıldızlardan biri olarak görülüyor. 2017’de U17 Dünya Kupası’nda İran’la boy gösteren Allahyar, scoutlar tarafından da izleniyor.

Guardian, gelecek vaat eden 60 futbolcu arasında gösterdiği Allahyar’ı Asya’nın en yeteneklisi olarak vitrine çıkardı. Analizde Allahyar’ın iki ayağını kullandığı, hava toplarında etkili olduğu ve İran’ın ilerde önemli isimlerinden biri olacağı aktarıldı.

(Milliyet)



