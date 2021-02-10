Allahyar Seyyadmeneş Fenerbahçe'de oynamış olduğu dönemde hızı ve tekniği ile dikkat çekmeyi başarmış futbolcular arasındadır. Ülkemizde İran'dan gelmiş olan nadir futbolculardan birisi de Allahyar Seyyadmeneş'tir. Allahyar Seyyadmeneş 10 yaşında iken futbol kariyerine başlamıştır. Allahyar Seyyadmeneş 1.82 metre boyunda forvet mevkiinde görev yapmaktadır. Forvet'te sağ açık ve sol açıkta da görev yapan Allahyar Seyyadmeneş oldukça hızlı bir futbolcudur. Etkili şutları ile bilinen Allahyar Seyyadmeneş aynı zamanda İran milli takımında da forma giymektedir. Allahyar Seyyadmeneş genç yaşına rağmen pek çok resmi karşılaşmada görev yapmıştır. Futbolcunun tam adı ise Seyyid Allahyar Seyyadmeneş'tir. Dünyaca ünlü gazetelerden olan The Guardian tarafından hazırlanan listede Allahyar Seyyadmeneş en dikkat çekici ve en iyi 60 genç futbolcu arasında yer almıştır. Forvet pozisyonunda etkili şutları bulunmaktadır.

Allahyar Seyyadmeneş nereli?

Allahyar Seyyadmeneş İran'ın Amul şehrinde doğmuştur. Aslen İran Fars asıllıdır.

Allahyar Seyyadmeneş kaç yaşında?

2001 doğumlu olan futbolcu 20 yaşındadır.

Allahyar Seyyadmeneş Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Allahyar Seyyadmeneş Süper Lig kariyeri boyunca yalnızca Fenerbahçe'de forma giymiştir.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Türkiye'ye İran takımlarından olan BFV İstiklal takımından gelmiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Allahyar Seyyadmeneş 2021 yılı itibari ile Ukrayna ekiplerinden olan Zorya Luhansk takımında forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.

Allahyar Seyyadmeneş'in maaşı ne kadar?

Futbolcunun maaşı yıllık 250 bin Euro’dur.

Allahyar Seyyadmeneş'in hayatı

2001 yılında Amul şehrinde dünyaya gelen Allahyar Seyyadmeneş İran'da futbol hayatına başlamıştır. Doğduğu şehirde Araş Amul takımı altyapısına 2011 yılında başlamıştır. 2 sene burada altyapı kariyerine sürdüren Allahyar Seyyadmeneş daha sonra İran'ın en iyi takımlarından olan İstiklal takımına transfer olmuştur. İstiklal takımı altyapısı ile 2013 - 2014 sezonu arasında futbol hayatına devam eden yetenekli futbolcu daha sonra yine ülkesindeki takımlardan olan Saipa takımına 2014 yılında anlaşmıştır.

2014 - 2017 yılları arasında Saipa takımı ile antrenmanlara ve altyapı maçlarına çıkan Allahyar Seyyadmeneş burada kendisini geliştirme şansı bulmuştur. 2018 yılında İstiklal takımı Allahyar Seyyadmeneş ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Bu noktadan itibaren Allahyar Seyyadmeneş'in profesyonel hayatı başlamış oldu. İran liginde adından sıkça söz ettiren genç futbolcular arasına adını yazdırmayı başarmış Allahyar Seyyadmeneş İstiklal takımı ile 15 resmi maçta görev almıştır. BFV İstiklal takımı ile 15 maçta 3 gol atan Allahyar Seyyadmeneş'i Fenerbahçe yetkililerinin dikkatini çekmiştir.

Fenerbahçe scout ekibi tarafından beğenilen Allahyar Seyyadmeneş 2019 yılında hem kulübüne hem de kendisine profesyonel sözleşme teklifi yapılmıştır. Allahyar Seyyadmeneş 2019 yılında Türkiye macerası başlamış ve kendisini Süper Lig kariyerine başlatacak olan sözleşmeye evet demiştir. Fenerbahçe ile 2019 yılında 2 maça çıkan ve tecrübesi yetersiz görüldükten sonra İstanbul ekibi İstanbulspor'a kiralık olarak gönderilmiştir. Allahyar Seyyadmeneş İstanbulspor'da iken maaşı Fenerbahçe spor kulübü tarafından ödenmiştir. İstanbulspor ile Türkiye 1. liginde forma şansı bulan Allahyar Seyyadmeneş 7 maçta forma giymiştir. 7 maçta gol atma başarısı gösterememiştir.

Allahyar Seyyadmeneş 2020 yılı itibari ile tekrardan tecrübe kazanması maksadı ile Fenerbahçe tarafından Zorya Luhansk ekibine kiralık olarak gönderilmiştir. Futbolcu şuan Ukrayna ekibi ile maçlara çıkmaktadır. Allahyar Seyyadmeneş'in kariyeri boyunca şuana kadar 3 golü bulunmaktadır.

Allahyar Seyyadmeneş'in Milli Takım kariyeri

Allahyar Seyyadmeneş İran U17 takımı ile 2016 yılında çağrılmıştır. İran U17 takımı ile 12 maça çıkmış ve burada etkili bir performans göstererek 9 gol atmıştır. Daha sonra ise 2018 yılında İran U23 milli takımına çağrılan İranlı futbolcu burada da 4 resmi karşılaşmada görev almıştır. Allahyar Seyyadmeneş 4 resmi karşılaşmada 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 2019 yılında İran a milli takımı ile idmanlara çıkmaya başlayan Allahyar Seyyadmeneş ilk milli maçını İran ile 2019 yılında oynamıştır.

İran milli takımı ile Hindistan'da düzenlenen 17 yaş altı 2017 dünya kupasına katılmıştır. Futbolcu burada oldukça dikkat çeken bir performansa imza atmıştır. Buradaki performansı ona büyük takımların kapısını açmıştır. Allahyar Seyyadmeneş'in milli takım kariyeri boyunca altyapılar da dahil olmak üzere 17 maçı bulunmaktadır. İran'da 17 maçta 12 gol atmış genç bir futbolcudur.