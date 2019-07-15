Allahyar Sayyadmanesh zaman istedi

İran’dan büyük umutlarla Sarı- Lacivertli renklere katılan genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, henüz hazır olmadığını belirterek zaman istedi.

Takımın golcü ihtiyacına henüz yanıt verecek düzeyde olmadığı gözlenen İranlı futbolcu, “Yeni bir ortama geldim. Beklentiler büyük. Topuk Yaylası’nda ortamı yavaş yavaş tanımaya başladım. Yeni bir yere, yeni bir takıma adapte olmak kolay değil. Ayrıca bir süre iletişim sorunu yaşadım. Şimdi ise benimle ilgilenen bir görevli var. Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Ben yeteneklerimin bilincindeyim. Teknik direktörümüz Ersun Yanal’ın gözüne girmek ve forma savaşında ben de varım demek istiyorum” dedi.