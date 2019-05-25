Fenerbahçe Kulübü’nde Başkan Ali Koç’un gençleştirme projesi kapsamında genç bir transfer gerçekleşti. Sarı lacivertliler 17 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile 4+1 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncunun kısa süre içinde İstanbul’a geleceği öğrenildi.

Allahyar Sayyadmanesh kimdir, kaç yaşında?

1.82 boyunda olan Allahyar Sayyadmanesh daha önce kariyerinde Padideh ve Saipa takımlarında U19 fomrmısı giydi.

Bu sezon takımıyla 17 maçta forma giyen ve ancak çok az süre alabilen 2001 doğumlu golcü futbolcu, fileleri 2 kez sarsarken 2 de asist kaydetti.

İranlı golcü, İngilizlerin ünlü gazetesi Guardian tarafından potansiyeli yüksek 60 genç futbolcu arasında gösterilmişti.

Piyasa değeri 500 bin Euro olan Allahyar Sayyadmanesh'in kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Allahyar Sayyadmanesh ile daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe, Sayyadmanesh’in transferini gelecek sezondan ziyade uzun vadeli bir yatırım olarak gerçekleştirdi. Ali Koç döneminde altyapıya birçok yıldız adayı kazandıran sarı-lacivertliler, Sayyadmanesh’in gelecek sezon olmasa bile bir sonraki sezondan itibaren takıma monte edecek.

18. yaş günü beklenecek

Fenerbahçe transferi açıklamak için acele etmezken, resmi imzaları atmak için oyuncunun 18. yaşına girmesini bekleyecek. 29 Haziran’da 18. yaşına girecek yıldız futbolcuyla, FIFA’nın bir takım kuralları nedeniyle bu tarihten sonra profesyonel sözleşme imzalanacak.

İran U17 ve U23 takımlarında da forma giyen Allahyar Sayyadmanesh bu sezon takımı Esteghlal ile 17 maça çıktı ve 2 gol 2 asist kaydetti. 1.82 boyundaki genç yıldız adayı forvet bölgesinin yanı sıra sağ ve sol açık olarak da oynayabiliyor.