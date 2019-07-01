Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen açıkladı. Genç forvet 5 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyecek. Sarı-Lacivertli ekibin taraftarları merakla Allahyar Sayyadmanesh transferlerini bekliyordu. Allahyar Sayyadmanesh hakkında bilinmeyenler ve tüm detaylar burada...

Allahyar Sayyadmanesh kimdir?

1.82 boyunda olan Allahyar Sayyadmanesh daha önce kariyerinde Padideh ve Saipa takımlarında U19 fomrmısı giydi.

Bu sezon takımıyla 17 maçta forma giyen ve ancak çok az süre alabilen 2001 doğumlu golcü futbolcu, fileleri 2 kez sarsarken 2 de asist kaydetti.

İranlı golcü, İngilizlerin ünlü gazetesi Guardian tarafından potansiyeli yüksek 60 genç futbolcu arasında gösterilmişti.

Piyasa değeri 500 bin Euro olan Allahyar Sayyadmanesh'in kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe resmen açıkladı...

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.