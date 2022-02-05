Zorya'da geçirdiği kiralık dönem sonrası Fenerbahçe 'den satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin kadrosuna katılan Allahyar Sayyadmanesh, açıklamalarda bulundu. İranlı futbolcu, gelişimi adına en doğru seçimi yaptığını düşündüğünü belirtti.

Hull City'nin resmî YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Allahyar, "Burada olmak harika bir duygu. Küçüklüğümden bu yana bildiğim bir kulüp ve bu büyük kulüpte oynamak için sabırsızlanıyorum. Diğer takımlardan da bazı seçeneklerim vardı ama buraya gelmenin gelişimim adına en iyi hamle olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Allahyar Sayyadmanesh'in diğer açıklamaları ise şu şekilde:

"Sıcak ve misafirperver davranıldı. Burada olmaktan mutluyum"

"Takım, Swansea'ye karşı gerçekten iyi oynadı. Çok hoşuma gitti. Atmosfer, taraftarlar harikaydı"

"Gerçekten inanılmazdı. Taraftarlara ilk mesajımda onların önünde oynamak için sabırsızlandığımı belirttim"

"Öncelikle her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Hızlıyım ve bunun yanı sıra sahada göstereceğim başka şeyler de var"

"Ukrayna'da geçen sezon benim için harikaydı. Toplam 20 maç oynadım ve 9 gol atıp, 3 asist yaptım. Hull City için buna devam etmek istiyorum"

"Burada oynayacak olmaktan gerçekten heyecan duyuyorum"