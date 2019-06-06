Allahyar parlıyor

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerinden biri olan ve Sarı Lacivertli kulüple her konuda anlaşıldığı iddia edilen Allahyar Sayyadmanesh, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sosyal medyadan paylaştığı atletik vücudu ile önce kendisinden bahsettiren genç futbolcu şimdi de attığı golle gündeme gelmeyi başardı.

Allahyar Sayyadmanesh, İran-Suriye maçının 81. dakikasında oyuna girdi ve 89. dakikada attığı golle 5-0 biten maçta skoru belirledi. Karşılaşmadaki diğer 4 golü ise İran adına Mehdi Taremi attı.

17 yaşındaki futbolcu bu sezon İstiklal takımı ile 710 dakika sahada forma şansı buldu ve 2 gol, 2 asistlik performansa imza attı.



