Allahyar gollerine devam ediyor! Değerine değer katıyor

Fenerbahçe 'nin 2019 yılında kadrosuna kattığı ancak Süper Lig 'de forma şansı bulamayacağı için sürekli kiralanan Allahyar bu sezn en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. İranlı forvet Allahyar, kiralık olarak formasını giydiği Zorya'da performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Avrupa kulüplerinin de ilgisini çeken genç futbolcunun ara transfer döneminde geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Zorya kulübünün kiralık olarak forma giyen Allahyar Sayyadmanesh için 3,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. İranlı futbolcu için özellikle Belçika'dan talipler var.









Bu sezon patlama yaptı

Bu sezon Ukrayna ekibi ile 19 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu 8 gol, 3 asistlik katkısı gösterdi. Fenerbahçe formasıyla sadece 2 kez Süper Lig, 1 kez de Türkiye Kupası maçına çıkan ve takımına katkıda bulunamayan futbolcunun bu gelişimi futbolseverleri heyecanlandırdı.

Genç futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olurken, Transfermarkt'ta yer alan güncel piyasa değerlerine Allahyar'ın değeri 2 milyon Euro olarak gözüküyor. Fenerbahçe 750 bin Euro karşılığında oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Zorya satın alma opsiyonunu kullanmazsa, Allahyar'ın 2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.







