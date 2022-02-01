Allahyar: Burada oynamak için gerçekten heyecanlıyım

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile İranlı futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'in sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralandığını açıkladı. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Burada oynamak için gerçekten heyecanlıyım. Takıma yardım etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Genç futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Her şeyden önce, burada harika taraftarlara sahip harika bir kulüpte olmaktan gerçekten mutluyum. Her şeyimi vermeye ve takıma yardım etmeye çalışacağım çünkü bu en önemli şey. Sonuna kadar takım için savaşacağım. Çocukken hep İngiliz liglerini takip ederdim.

"Burada oynamak için gerçekten heyecanlıyım. Takıma yardım etmek istiyorum. Son üç maçı kazandık, iyi bir potansiyelimiz ve genç bir takımımız var. Son maçta stadyumdaydım ve harika bir atmosferdi. Stadyumumuzda taraftarların önünde oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum ve umarım yakında görüşürüz."