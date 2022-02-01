Allahyar, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'le idmana çıktı! Taraftar sinirden çılgına döndü
Fenerbahçeli futbolcu Allahyar, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le antrenmana çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı'nın İranlı golcüyü kadrolarına kattığını belirtmesine rağmen, Fenerbahçe'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmaması sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti. Eleştiriler sonrasında kısa süre içinde transferi duyuran Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz." ifadesi dikkat çekti.
Fenerbahçe 'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'le görüşmek için İngiltere'ye giden Allahyar Sayyadmanesh, Championship ekibiyle antrenmana çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıkan durum taraftarın tepkisini çekti.
ACUN VE ŞOTA, TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve teknik direktör Şota Arveladze'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladıkları Allahyar, Hull City'le antrenmana çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Fenerbahçe taraftarları yönetime tepki gösterdi.
TARAFTARLAR KULÜBÜ ELEŞTİRDİ
Hull City'le antrenmanlara çıkan Allahyar için Fenerbahçe'den herhangi bir açıklama yapılmamasını eleştiren taraftarlar, kulübün, kamuoyuyla iletişimde zayıf kaldığını belirtti.