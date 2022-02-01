Fenerbahçe 'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'le görüşmek için İngiltere'ye giden Allahyar Sayyadmanesh, Championship ekibiyle antrenmana çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ortaya çıkan durum taraftarın tepkisini çekti.

ACUN VE ŞOTA, TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve teknik direktör Şota Arveladze'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladıkları Allahyar, Hull City'le antrenmana çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Fenerbahçe taraftarları yönetime tepki gösterdi.

TARAFTARLAR KULÜBÜ ELEŞTİRDİ

Hull City'le antrenmanlara çıkan Allahyar için Fenerbahçe'den herhangi bir açıklama yapılmamasını eleştiren taraftarlar, kulübün, kamuoyuyla iletişimde zayıf kaldığını belirtti.