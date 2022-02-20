NBA All-Star Hafta Sonu'nun merakla beklenen etkinliklerinden üç sayı yarışması, tarihî bir şampiyon çıkardı. Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns, yarışmayı kazanan en uzun ikinci oyuncu olmayı başardı.

Yarışmada Brooklyn Nets'ten Patty Mills, New Orleans Pelicans'tan CJ McCollum, Memphis Grizzlies'tan Desmond Bane, Toronto Raptors'tan Fred VanVleet, Chicago Bulls'tan Zach LaVine, Los Angeles Clippers'tan Luke Kennard, Atlanta Hawks'tan Trae Young ve Minnesota Timberwolves'tan Karl-Anthony Towns yer aldı. İlk turun kazananı 28 puanla Los Angeles Clippers'tan Luke Kennard olmuştu.

Final etabında Luke Kennard, Trae Young ve Karl-Anthony Towns yarışırken Towns, 29 puanla zafere ulaştı. Kennard ve Trae Young ise 26 puanda kaldılar.





Towns, Dirk Nowitzki'nin ardından yarışmayı kazanan en uzun oyuncu oldu. 2012'de Kevin Love'dan sonra yarışmayı kazanan ilk Timberwolves oyuncusu olmayı da başardı.

Zafer sonrası açıklamalarda bulunan Towns, "Bence tüm zamanların en iyi şutör uzunlarıyla oynuyorum. Bu kupanın da bunu kanıtladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.