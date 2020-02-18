All-Star’da LeBron James farkı!

NBA’de LeBron James ve Giannis Antetokounmpo’nun takımlarını karşı karşıya getiren mücadele harika bir çekişmeye sahne oldu, sahadan 157-155’lik skorla galip ayrılan LeBron’un ekibi oldu. 26 Ocak’ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın anısına yenilenen formatta son çeyrekte toplam skorda Team Giannis’in 133-124’lük üstünlüğü vardı.

Kobe anısına yüksek skora; yani 133’e efsane basketbolcunun forma numarasına ithafen 24 sayı eklendi. Karşılaşmayı 30 sayı, 7 ribaund, 4 asist ile tamamlayan Team Lebron oyuncusu Kawhi Leonard, MVP ödülünü aldı.