Oyuncu kalitesi bakımından ‘Avrupa’nın en iyi ligi’ olarak gösterilen Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin yıldızlarının buluştuğu Tahincioğlu All-Star 2019 Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlendi.

Smaç, yetenek ve üç sayı yarışmalarının yanı sıra yapılan şovlar da izleyenleri büyüledi. Asya ile Avrupa Karmaları arasında oynanan All-Star maçında Dünya ve Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı da bir gösteri düzenledi. Ayşe Begüm, seyircilerden büyük alkış aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’na kurulan Redbull.com canlı yayın alanında oyuncular Irmak Kazuk’un sorularını yanıtladı ve All-Star heyecanlarını basketbolseverlerle paylaştı.