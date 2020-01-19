All-Star başladı (canlı izle)

Bu yıl 17. kez düzenlenecek olan ING All-Star 2020’de basketbolun yıldızları boy gösterecek. Larkin’in Kırmızı Takımı ile De Colo’nun Beyaz Takımı, kozlarını paylaşacak.

All-Star ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki 2020 All Star Etkinliği, saat 14.00’te başlayıp, tivibu Spor 2 ve A Spor’dan yayınlanıyor. Etkinlikte yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmalarının ardından saat 16.30’da All-Star maçı oynanacak.

Kırmızı Takım’ın kaptanlığını Anadolu Efes’ten Larkin, antrenörlüğünü ise Ergin Ataman yapacak. Beyaz Takım’ın başında coach Ufuk Sarıca ve kaptan olarak da Fenerbahçe’den Nando De Colo yer alacak. All-Star’da şarkıcı Ben Fero, basketbol severlere mini bir konser verecek.

All-Star Kırmızı takım kimler var?

Shane Larkin, kaptanlığını yapacağı kırmızı takıma Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Zachary Auguste, Yiğit Arslan (Galatasaray Doğa Sigorta), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Berk Uğurlu’yu (TOFAŞ) seçti.

All-Star Beyaz takım kimler var?

Nando De Colo ise kaptanı olacağı beyaz takıma Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Amath M’Baye (Pınar Karşıyaka), Moustapha Fall (Türk Telekom), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Devin Willams (TOFAŞ), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Doğuş Özdemiroğlu’nu (Darüşşafaka Tekfen) aldı.

3 sayı yarışmasında kimler yarışacak?

3 Sayı Yarışması’nda ise G.Saray’dan Harrison, A.Efes’ten Buğrahan, Telekom’dan Wiltjer, FB Beko’dan Melih, Bursa’dan Jones ve Bandırma’dan Tyler Kalinoski en fazla isabeti bulmaya çalışacak. All-Star 2020’de Lenovo Şut Yarışması adıyla yeni bir etkinlik de yapılacak. Öte yandan şarkıcı Ben Fero’nun mini bir korser vereceği organizasyonda Yılın En Hızlı Bebeği yarışması eğlenceli anların yaşanmasını sağlayacak.

Ataman’dan TEGV’e destek

Euroleague’in lideri Anadolu Efes’te Coach Ergin Ataman anlamlı bir harekete imza atıyor. Bugün düzenlenecek All Star maçında Kırmızı takımın başında bulunacak başarılı çalıştırıcı, saat 14.00-15.00 arasında Sinan Erdem Spor Salonu Tribün Lounge Alanı’nda bulunacak ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışta bulunan basketbolseverlere, kendi fotoğrafının bulunduğu tişörtleri hediye edecek. Ataman, TEGV’e bağış yapan basketbolseverlerin imza ve fotoğraf isteklerini de yerine getirecek.