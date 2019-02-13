Kanarya’nın Nijeryalı yıldızı Victor Moses, dün akşam Zenit mücadelesine ilk 11’de başladı. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den sezon sonuna kadar kiralanan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşma boyunca sergilediği etkili performansla alkış topladı. 84 dakika sahada kalan ve 65 kez topla buluşan Moses, rakip futbolcuları bire birde adeta perişan etti.

Hızlı yapısıyla dikkat çeken Moses, 6 denemenin 4’ünde rakip futbolcuları ekarte ederek bu alanda karşılaşmanın en başarılı ismi oldu. Hırslı ve mücadeleci yapısıyla Fenerbahçe’nin hücum hattına büyük destek veren Moses, teknik direktör Ersun Yanal’ın beğenisini kazandı.