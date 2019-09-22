Alkışlar Ozan Tufan’a

Oyuna sağ bek olarak başladı, ancak Sarı- Lacivertli futbolcu sahada ayak basmadık yer bırakmadı.

Her hücuma çıkan, isabetli ortalar yapan, tehlikeli şutlar çeken, savunmada da birçok tehlikeli pozisyonu araya girerek önleyen Ozan, hem hocasından hem de tribünlerden tam not aldı. Performansıyla sağ bekin vazgeçilmez ismi olan Ozan Tufan, mevkisindeki diğer oyuncular geri dönse bile formasını kolay kolay kaptırmayacak gibi görünüyor. Taraftarların maç sonunda tribünlere çağırdığı Ozan’a büyük bir sevgi gösterisi vardı.