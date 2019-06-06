Arsenal'in Türk asıllı dünya yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti bu gece Four Seasons Otel'de dünya evine girecek. Çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapacak. Mesut ve Amine çifti bu anlamlı günü daha da anlamlı hale getirebilmek için çok önemli bir hayır işinde bulunacak.

Çift, Mesut'un da üyesi olduğu BigShoe vakfı aracılığıyla ameliyat ihtiyacı olan tam 1000 çocuğun tüm masraflarını üstlenecek.

Çoğunluğu Afrika ülkelerinde, bir kısmı da Türkiye'de olan bu muhtaç çocukların çok önce tespit edildiği ve ameliyatlarının planlandığı ifade ediliyor.

Çift, "Burada İstanbul'da evleneceğimiz için çok mutluyuz. Bu mutluluğu muhtaç fakir çocuklarla paylaşmak istiyoruz. Yaşamı değiştiren ameliyatları yapamayan aileleri finanse ederek, 1000 çocuğa daha iyi bir gelecek vereceğiz" ifadesini kullandı.

Mesut, BigShoe vakfı aracılığıyla 2014 Dünya Kupası sırasında da Brezilya'daki muhtaç çocukların ameliyat masraflarını üstlenmişti.

Pogba da yer alıyor

Mesut Özil aralarında Paul Pogba'nın da yer aldığı birçok ünlü isimle birlikte BigShoe Vakfı'nı uzunca bir süredir destekliyor. Vakıf, 2006'da Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan bu yana faaliyet sürdürüyor.

Terim de düğünde

Mesut ve Amine çifti daha önceden planlandığı üzere bu gece Four Seasons Otel'de dünya evine girecek. Düğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlar milletvekilleri yer alacak. Ayrıca Fatih Terim başta olmak üzere spor dünyasının önemli isimleri de törende hazır bulunacak.