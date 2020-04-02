İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un süperstarı Sadio Mane, saha içinde sergilediği performans ile her zaman genç futbolculara örnek oldu. Saha dışındaki yaşamıyla da birçok kişinin idol aldığı Senegalli, yine alkışlanacak bir hareketin altına imza attı. 27 yaşındaki futbolcu, daha önce doğduğu Bambali kasabasına bir lise inşa ettirmişti. Mane, şimdi ise Corona virüs ile mücadele kapsamında toplam maaliyeti 3.5 milyon Dolar’ı bulacak olan bir hastane yaptıracak. Mane’nin temsilcisi Bjorn Bezemer de, bir an önce faaliyete geçebilmek için inşaatı hızlandırdıklarını açıkladı.

‘Futbola çok şey borçluyum’

Örnek yaşantısıyla dikkat çeken Mane, daha önce de lüks yaşantıyı sevmediği konusunda bir açıklama yapmıştı. Senegalli yıldız, “Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya da 2 uçak isteyeyim ki. Ben çok aç kaldım, okula gidemedim, hep çalışmak zorundaydım. Eğitimim yok ama kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden ülkeme yardım ediyorum” dedi.