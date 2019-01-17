TFF 2. Lig temsilcisi olmasına rağmen bu sezon üst üste 2 Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü'nü eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını ilk kez son 16 takım arasına yazdıran Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Süper Lig'in flaş ekibi Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında galibiyeti 8 dakikada kaçırdı.

Son 16 turu ilk maçında güçlü rakibi karşısında deplasmanda ilk yarıyı Ozan Sol ve Hüseyin Kala'nın golleriyle 2-0 önde tamamlayıp çeyrek final kapısını ardına kadar aralayan Bodrum, rakibin bitime 10 dakika kala 80 ve 88. dakikalar arasında attığı 3 gole engel olamayınca 3-2 mağlup oldu.

Yenilgiye rağmen sergilediği performansla tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale kalmak için umutlanan yeşil-beyazlı ekip, rakibini 23 Ocak Çarşamba günü rövanşta ağırlayacak.

Bodrum'dan özel uçak kiralayıp Malatya'ya çıkarma yapan taraftarlar da son dakikalarda gelen yenilgiye rağmen futbolcuları alkışlarla uğurladı.