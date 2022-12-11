Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, Brezilya'yı devirip yarı finale çıktıkları maçın ardından büyük alkış topladı. Dünya Kupası'nın son finalisti olarak geldiği Katar'da, favorilerden Brezilya'yı yenerek adını yarı finale yazdıran Hırvatlar'ın 37 yaşındaki süperstarı Modric, karşılaşma sonunda başta Real Madrid'den takım arkadaşı genç yıldız Rodrygo olmak üzere Neymar ve Antony gibi isimlerin yanlarına giderek tek tek teselli etti.

Sambacılar'da penaltı kaçıran Rodrygo için Modric, "Ona, herkesin penaltı kaçırabileceğini söyledim. 2008'de Türkiye'ye karşı bir penaltı kaçırdığımı hatırlıyorum. Bu kolay değil ama onu daha güçlü yapacak" diye konuştu. Teknik direktör Zlatko Dalic ise "Dünya Kupası'nın en büyük favorisini eledik. Size asla, bizi küçümsemeyin demiştim. Burası Hırvatistan! Bizi küçümseyenlere selamlar" dedi.