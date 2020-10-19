Alkışlar genç kaleci İrfan’a

Geçen sezon Adanaspor’da forma giyen bu sezon ise Göztepe’ye transfer olan İrfan Can Eğribayat, Beto’dan kaleyi devralmıştı. Henüz 22 yaşında olan İrfan, Fenerbahçe mücadelesinin özellikle ikinci yarısında konuk ekibin farkı açmasını engelleyen isimlerin başında geldi. Bu bölümde özellikle Samatta ve Cisse’nin yanı sıra Caner’in frikik vuruşlarında gole izin vermeyen genç eldiven, 90 dakikayı ise kalesine gelen 8 şutun 5’ini kurtararak tamamladı.