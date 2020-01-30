BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın devre arasında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenenler için yardım organizasyonu düzenlendi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, ilk yarının bitimine 6 salise kala Beşiktaş Kulübü’nün organizasyonuyla sahaya atkı ve bere attı. İlk yarının bitmesinin ardından taraftarların atkı ve bere atması sürdü. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de sahaya atkı ile bere bıraktı.

Van için de yapılmıştı

Siyah-Beyazlı basketbolseverler, “Elazığ, Malatya üşüme Beşiktaş’ım seninle” şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar ayrıca tribüne, “Sen ağlama dayanamam” yazılı pankart astı. Sahaya atılan bere ve atkılar, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırılacak. Siyah-Beyazlılar, 2011 yılında yaşanan Van depremi sebebiyle bölgedeki vatandaşlarımıza destek vermek için İnönü Stadı’nda Fenerbahçe’yle oynanan derbide de sahaya atkı atıp mağdurlara destek olmuştu.