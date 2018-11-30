Alkışlar Barış Alıcı'ya

Fenerbahçe’de sezon başında taraftarı en fazla heyecanlandıran isimlerden biri, Altınordu’dan gelen Barış Alıcı’ydı. Genç yıldız adayı, hazırlık maçlarındaki performansıyla kısa sürede forma kapacağının sinyalini verdi. Cocu, ligde ilk iki hafta Barış’ı 11’de görevlendirdi.

30 Kasım 2018, Cuma 06:25 Son Güncelleme:
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Alkışlar Barış Alıcı'ya

Fenerbahçe’de sezon başında taraftarı en fazla heyecanlandıran isimlerden biri, Altınordu’dan gelen Barış Alıcı’ydı. Genç yıldız adayı, hazırlık maçlarındaki performansıyla kısa sürede forma kapacağının sinyalini verdi. Cocu, ligde ilk iki hafta Barış’ı 11’de görevlendirdi.

18 Ağustos’taki Yeni Malatya maçı, genç futbolcunun ilk 11’de şans bulduğu son maç oldu. Erwin Koeman, Trabzonspor mücadelesinin son 17 dakikasında Barış Alıcı’yı oynattı, başarılı oyuncu tek golün asistini yaptı.

Koeman, başarılı bir futbol sergileyen öğrencisini dün ilk 11’de görev vererek ödüllendirdi. Barış Alıcı, Dinamo Zagreb karşısında da takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Karşısında oynayan Rrahmani’ye zor anlar yaşatan Barış, 6 adam geçme denemesinin 3’ünde başarı sağladı.

Genç futbolcu ayrıca 7 ikili mücadele kazanırken, bir pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı.

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