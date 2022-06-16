Alkın Kalkavan kimdir? Kaç yaşında? TFF yönetimin kurulu üyesi...

Nihat Özdemir'in TFF Başkanı dönemliğinde yönetici olan ancak istifa eden Akın Kalkavan yeni TFF yönetiminde de yer alıyor. TFF Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan kimdir?

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALKIN KALKAVAN KİMDİR?

Alkın Kalkavan, 1978 yılında İstanbul'da doğdu.

Tam dı Onur Alkın Kalkavan'dır.

Alkın Kalkavan, University Of Plymouth, Denizcilik İşletmesi ve Denizcilik Hukuku bölümünü 2000 yılında bitirdi. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasaları ve Borsa yüksek lisans programında 2003 yılında tamamlamıştır.

İleri seviyede İngilizce bilen Alkın Kalkavan evli ve 2 çocuk babasıdır.

TFF YÖNETİM KURULU LİSTESİ...

- Alkın Kalkavan

- Murat Aksu

- Hamit Altıntop

- Yusuf Günay

- Ali Düşmez

- Talat Papatya

- Volkan Can

- İbrahim Burkay

- Nüket Ezberci

- İdil Sürer

- Müslüm Özmen

- Yalçın Orhan