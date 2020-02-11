Vücudumuzun büyük bir kesiminin sudan oluştuğu bilinen bir gerçektir. Vücutta bulunan su oranı yeni doğan bir bebekte % 90 oranında iken çocukluk döneminde % 70, orta yaş ve yaşlılık dönemlerinde daha da azalıyor.

Yaşın ilerlemeye başlaması ile birlikte vücuttaki su oranı azalırken yağ dokusu da tam tersi olarak kalınlaşıyor. Buna bağlı olarak da yağ hücreleri yoğun hale gelmeye başlıyor. Tüm bunların yanı sıra kişilerin yaşlarına, fizyolojik özelliklerine ve günlük olarak yapmış oldukları aktivitelere göre vücutlarındaki su oranında değişiklikler meydana geliyor.

Uzmanların yapmış oldukları açıklamalara göre her bireyin günlük olarak yaklaşık 2 ya da 2,5 litre su tüketmesi yönünde. Suyun tüketiminin önemli olmasının yanı sıra su içerisindeki PH değerinin de normal seviyelerde olması tüketilen suyun daha etkili ve yararlı olmasına neden oluyor.

Su Nasıl Alkali Edilir?

Herkes ev ortamında kendi suyunu kendi hazırlama imkanına sahip. Bunun için yapılması gereken önemli birkaç işlem söz konusu. Evde kaliteli su ortaya çıkarmak için içme suyunun yanı sıra karbonat, limon veya ph damlalarına ihtiyaç duyuluyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus alkali suyun günlük olarak hazırlanmasıdır. Hazırlanan bir alkali suyu birkaç gün kullanmanın herhangi bir faydası söz konusu değildir.

Günlük olarak hazırlanan alkali su aynı gün içerisinde tüketilmeli bir sonraki güne sarkıtılmamalıdır. Alkali su hazırlamadan önce evde tüketilen içme suyunun ph değerinin ölçülmesi ya da öğrenilmesi gerekiyor. Bundan sonraki aşamada ise içme suyunun içine karbonat, limon veya eczanelerde bulunan ph damlaları ilave edilmelidir.

Karbonatlı Alkali Suyun Hazırlanma Yöntemi

Karbonat karışımlı alkali su hazırlamak için 1 litre içme suyu içine 1 tatlı kaşığı karbonat eklenmelidir. Karbonatın içme suyunun içine eklenmesinden sonra karbonatın su içerisinde tamamen erimesi beklenir. Karbonat tercih edilirken güvenilir yerden ya da eczaneden alınmasına dikkat edilmelidir. Suyun içine aktarılacak olan karbonatın miktarı suyun miktarına göre azaltılır ya da çoğaltılabilir. Herhangi bir sağlık sorunu olan ve bundan dolayı alkali su tüketmek isteyen kişiler öncelikle doktora başvurmaları gerekiyor.

Suyun Ph Değeri Kaç Olmalıdır?

İçme sularının sağlık seviyeleri suyun ph değerleri ile ölçülüyor. Sağlıklı bir su içerisinde olması gereken ph değeri 7.5 ile 7.8 arasında olmalıdır. Bu değerlerin üstü ya da aşağısı suyun kalitesinin önemli ölçüde düştüğü anlamına geliyor. Suyun ph değerinin düşmesi ya da normalinden daha da yükselmesi durumunda suyun görüntüsünde olduğu gibi tadında da belirgin bir değişim söz konusudur.

Suyun ph değeri özelli bir ölçüm cihazı ile kolaylıkla ölçülebiliyor. Yapılan bu ölçümler neticesinde ph değerinin düşük olması durumunda ev ortamında karbonat, limon ya da ph damlaları ile makul seviyelere getirmek mümkün olabiliyor. Özellikle şehir şebeke sularının günümüzde ph değerinin normalin çok altında olduğu bilinen bir gerçek.

Alkali Su Zayıflatır mı?

Kilo sorunu olan ve fazla kilolarından kurtulmak isteyen birçok kişi birçok yöntemi deniyor. Bu yöntemlerden birisi de alkali su yöntemidir. Birçok kişi alkali su zayıflatır mı? Sorusunu sorarak bu konu hakkında detaylı bilgi almak istiyor.

Su ile karbonat, limon ya da ph damlalarının birleşmesi ile ortaya çıkan alkali su, zayıflama konusunda birçok kişinin imdadına koşuyor. Özellikle su içerisinde yer alan saf mineraller ile karbonat, limon ya da ph damlalarının birleşmesi ile vücut içerisinde fazla yağ birikintilerinin önce parçalanmasına sonrada eriyerek kişilerin gözle görülür bir şekilde kilo vermesine olanak sağlıyor.

Alkali suyun insan metabolizmasına herhangi bir yan etki içermemesi bu yöntemi kullananlar için oldukça büyük avantaj sağlıyor. Kilo vermek için kullanılan alkali su yönteminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus alkali suyun sabah ve gece yatmadan önce kullanılmasıdır. Genel olarak aç karnına kullanılması ile daha büyük bir olumlu etki ortaya çıkardığı uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Alkali su yöntemi ile birlikte beslenme alışkanlıklarının da belli bir düzene oturtulması durumunda kilo sorunu olan kişiler gözle görülür bir değişim içerisine girerek daha sağlıklı hale geliyorlar. Yöntemin herhangi bir kimyasal içermemesi insan sağlığını tehdit etmemesi nedeni ile birçok kişi tarafından başvurulan bir yöntem olarak uygulanıyor.



